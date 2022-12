Padel: al via il Milano Premier Padel P1

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Si sono accese le luci dell'Allianz Cloud sul grande padel. Stamattina alle 9 ha infatti preso il via lo spettacolo del Milano Premier Padel 1, con le prime 12 partite del tabellone principale, in attesa che i giocatori più forti del mondo attraversino il pianeta e arrivino dal Messico dove si sta concludendo il Major di Monterrey.

Buone notizie per gli azzurri, con i successi dell'italo-argentino Emiliano Iriart in coppia con lo spagnolo Marcos Cordoba (6-1 6-2 in 43 minuti al duo formato dallo spagnolo Javier Rico e dal kuwaitiano Abdulrahman Alawadhi) e dell'italo-argentino Facundo Dominguez in coppia con il francese Ben Tison (7-6 6-4 ai qualificati spagnoli Mario Ortega e Carlos Martì Vaño). Niente da fare, invece, per l'altro italo-argentino Atis Patiniotis, che in coppia con lo spagnolo Cristian German Gutierrez ha ceduto 6-0 6-3 ai qualificati José Luis Gonzalez e Miguel Gonzalez Garcia.

I big (dallo spagnolo Juan Lebron allo storico compagno Ale Galan, passando per l'argentino Fernando Belasteguin e l'iberico Paquito Navarro) entreranno tutti in scena nel secondo turno del tabellone a 48 coppie e sono attesi in Italia nelle prossime ore, al termine del Major Premier Padel di Monterrey (Messico), con quarti di finale, semifinali e finale previsti in questo weekend e tutto il torneo da domani in diretta su Sky. (ANSA).