Meloni, sinergia con le Regioni, sfide non si affrontano soli

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "Questo governo crede fortemente nella collaborazione tra Stato, Regioni, Province autonome, enti locali" e vuole "investire fortemente nella sinergia tra tutti i livelli" di governo perché "in questo tempo nessuno può pensare di affrontare da solo le sfide che abbiamo di fronte". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento con l'Italia delle Regioni, il festival promosso dalle Regioni e dalle Province Autonome per valorizzare la ricchezza dei territori italiani che si svolge a Palazzo Lombardia a Milano.

"Avrei voluto partecipare in presenza, purtroppo diventa un po' difficile per un governo che si è appena insediato e deve affrontare molte scadenze", ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Presenti numerosi governatori, da Michele Emiliano a Massimiliano Fedriga, da Giovanni Toti a Luca Zaia. I lavori sono stati aperti dal padrone di casa Attilio Fontana: "Credo sia giusta - ha detto il presidente della Lombardia - anche rispettando i dettati costituzionali, una ridefinizione dei compiti: le Regioni, come enti programmatori; i Comuni, enti locali che garantiscono i servizi; e una nuova stagione per quei corpi intermedi, con compiti di area vasta e coordinamento come le Province che sono stati eliminati nel 2016". (ANSA).