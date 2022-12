Sanità: cresce l'impegno in Africa del Gruppo San Donato

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - E' in corso a Roma l'ottava sessione dei Mediterranean Dialogues, organizzati da Ispi e dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale. A margine del forum, il presidente della Repubblica del Niger, Mohamed Bazoum e il presidente della Repubblica Islamica della Mauritania, Mohamed Ouel Ghazouani, hanno incontrato Kamel Ghribi, vice presidente del Gruppo San Donato e presidente di GKSD, per valutare possibili accordi futuri in campo sanitario, con focus sul trasferimento di know-how clinico e formazione del personale medico sanitario locale. All'incontro ha partecipato anche il presidente del Senato della Repubblica italiana, Ignazio La Russa.

"Questo incontro - ha dichiarato Ghribi - ha rappresentato un'occasione per far conoscere l'alto livello medico, scientifico, tecnico e organizzativo che caratterizza il Gruppo San Donato e tutto il sistema sanitario italiano, un'occasione per trasferire esperienza e conoscenza nei paesi dell'Africa. Il Gruppo San Donato - ha sottolineato Ghribi - negli ultimi anni ha posto le basi per il futuro in un mercato sanitario globale sempre più complesso, dove l'innovazione tecnica e la ricerca scientifica sono protagoniste. Tuttavia, abbiamo la necessità di relazioni diplomatiche solide e stabili per esportare la sanità 'Made in Italy' e competere con i grandi gruppi sanitari internazionali".

Nelle prossime settimane, il Gruppo San Donato firmerà un accordo con il ministero della Sanità dell'Egitto per la futura gestione di un ospedale a Il Cairo, primo esperimento di partecipazione pubblico privato per la sanità egiziana, con un gruppo imprenditoriale italiano. (ANSA).