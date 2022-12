Trenord: potenzia Milano-Brescia, corse speciali per Trento

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Trenord ha predisposto il potenziamento del servizio nella linea Milano-Brescia-Verona nei giorni festivi del 4, dell'8, dell'11 e del 18 dicembre. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che proprio a Brescia fermeranno i treni speciali per i 'Mercatini di Natale a Trento' domenica 4 e sabato 10 dicembre.

Si tratta di una coppia di convogli in partenza la mattina da Milano Porta Garibaldi alle 7.15 con arrivo a Trento alle 9.50, e la sera da Trento alle 17.30, con arrivo a Milano alle 20.15.

(ANSA).