Lega: sabato si riunisce il Comitato Nord, Bossi ci sarà

(ANSA) - PAVIA, 01 DIC - E' confermata la presenza di Umberto Bossi alla riunione del "Comitato Nord", in programma sabato 3 dicembre al castello di Giovenzano (Pavia). Si tratta dell'organismo voluto dal "senatur", i cui coordinatori sono Angelo Ciocca e Paolo Grimoldi, dopo il deludente risultato della Lega alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre.

"Il Comitato Nord giunge alla sua tappa più importante, quella di sabato prossimo 3 dicembre a Giovenzano alla presenza del suo fondatore il presidente a vita della Lega Umberto Bossi - si legge in una nota -. Il Comitato nasce all'interno della Lega e ha come obiettivo la difesa degli interessi del Nord da troppo tempo dimenticati. Un progetto dal messaggio chiaro che vuole dare risposte alla gente che lavora e produce nella vera locomotiva del Paese. Grande rilievo sarà dato all'ascolto delle singole categorie, con le quali si ragionerà intorno alla scrittura di un programma che ponga i territori al centro dell'azione politica e si dibatterà sul valore dell'autonomia oggi" . (ANSA).