Incendio in un liceo a Milano, scuola evacuata e nessun ferito

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - I vigili del fuoco sono intervenuti stamani con quattro squadre per domare un incendio al liceo linguistico Virgilio in piazza Graziadio Isaia Ascoli a Milano. A bruciare è stato il gasolio, dopo uno sversamento nei locali caldaie.

La scuola è stata evacuata ma non ci sono stati problemi per studenti e docenti. (ANSA).