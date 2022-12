Arriva a Milano il Coca-Cola Christmas Village

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - La magia del Natale arriva a Milano il 7 e 8 dicembre con il Coca-Cola Christmas Village "The Magic of Giving".

Per il secondo anno in versione 100% elettrica grazie alla collaborazione con Volvo Trucks, il Coca-Cola Truck farà tappa in Piazza Beccaria che, dalle 11.30 alle 22.30, si trasformerà in un villaggio di Natale. Un invito a riscoprire la gioia della condivisione con un semplice gesto di generosità: all'interno del Villaggio Coca-Cola tutti potranno infatti donare a favore delle attività di Banco Alimentare per aiutare chi è in difficoltà, attraverso un'iniziativa che permetterà di sostenere la distribuzione di prodotti alimentari per 2 milioni di pasti.

Una partnership che nel corso degli ultimi 6 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 12 milioni di pasti.

Il Christmas Village sarà anche un'ulteriore occasione per la sensibilizzazione dei consumatori sul tema del riciclo, con l'installazione di una Recycling Machine per smaltire correttamente le bottiglie consumate nei giorni dell'evento.

