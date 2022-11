'Il tunnel perfetto' di Dario Costa, aviatore-acrobata

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - In volo alla velocità di 300 km/h dentro a due gallerie gemelle, per stabilire un record da Guinness dei primati. Dario Costa, pilota-acrobata specializzato in imprese impossibili, nel suo "Il tunnel perfetto" (pp 221, Minerva Edizioni) racconta esattamente questo: come e perché il 4 settembre del 2021 sia riuscito a decollare all'interno di un tunnel in Turchia entrando poi in volo nel tunnel successivo, lungo 1730 metri e percorrerlo tutto, per stabilire un record mai tentato prima nella storia dell'aviazione. Bolognese di 42 anni, nato a Manchester da padre italiano e madre iraniana, Costa è il primo pilota italiano ad aver vinto la Red Bull Race Air, competizione aeronautica per aerei "da corsa" (nata nel 2003, la gara prevede che questi aerei volino nel minor tempo possibile lungo un percorso a ostacoli). Ma un'esperienza come quella vissuta dentro a quel tunnel fuori Istanbul lui non l'aveva mai vissuta. Per questo ha scelto di scriverci un libro, insieme all'esperto di comunicazione Biagio D'Angelo.

"La sfida era chiara: o fai il volo perfetto o muori" spiega. Costa lo ha fatto.

"Il tunnel perfetto" racconta esattamente questa perfezione estrema, e le ragioni profonde che hanno portato il pilota a cercarla. Per riuscire nell'impresa Costa si è sottoposto a un allenamento psicofisico durissimo durato oltre un anno e diventato oggetto di studi e pubblicazioni scientifiche.

Il libro, uscito a novembre, viene presentato il prossimo 12 dicembre alle 18 alla libreria Feltrinelli Red Bistrot di Piazza Tre Torri a Milano. (ANSA).