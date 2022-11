Al via 'Milano è Viva-Natale', 150 eventi in 80 quartieri

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Oltre 150 appuntamenti, tra spettacoli, concerti e occasioni di socialità, 'a 15 minuti da casa': parte dall'1 dicembre 'Milano è Viva-Natale 2022', il palinsesto culturale cittadino, che fino al 6 gennaio invaderà oltre 80 quartieri. Con un grande regalo del pianista e compositore Ludovico Einaudi che offrirà gratuitamente alla città la prima esecuzione assoluta in forma di concerto della sua opera 'Winter Journey', eseguita dall'Orchestra I Pomeriggi Musicali al Teatro Dal Verme, dove sarà in tour per 15 date .

"E' una rassegna che non esisteva in precedenza ma in una città policentrica, dove tutti i servizi sono intensificati e resi più capillari, non poteva mancare l'offerta culturale - ha detto l'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi, - Una rassegna che mette insieme piccole associazioni di territorio, coinvolge e stimola i 9 municipi, porta alla scoperta di tanti spazi cuilturali dimenticati''.

Milano è Viva' è promossa e coordinata dal Comune, che attraverso un bando della scorsa primavera, grazie al finanziamento di 2,5 milioni di euro stanziati ad hoc dal Ministero della Cultura, ha selezionato 19 progetti di spettacolo tra i 47 presentati con l'obiettivo di coinvolgere attivamente le comunità e valorizzare il potenziale di inclusione del teatro, della musica, della danza e del cinema, soprattutto nei contesti di marginalità.

Tra i tanti appuntamenti anche un percorso teatrale dedicato all'Odissea dove verrà riproposto 'Io ricordo', reading ispirato alla biografia di Liliana Segre. "Da giugno a ottobre, sono stati più di 50 le rassegne e i festival organizzati sul territorio con 1.150 eventi distribuiti su oltre 80 quartieri dei 9 municipi della città: un bilancio più che positivo per l'edizione estiva di 'Milano è Viva', che ha registrato una partecipazione in costante crescita da parte dei cittadini - ha detto Sacchi tracciando un bilancio della rassegna estiva - Un'ottima premessa per l'avvio del palinsesto 'invernale'".

