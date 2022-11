Achille Lauro, a gennaio due eventi a teatro

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - A pochi giorni dalla release dell'ultimo singolo, Che sarà (Elektra Records/Warner Music Italy), Achille Lauro annuncia Achille Lauro Unplugged, due eventi esclusivi a teatro. L'artista torna a inizio anno in una nuova veste intima ed essenziale il 22 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma - Sala Santa Cecilia e poi ancora il 24 gennaio 2023 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Intanto è fuori su youtube il videoclip di Che sarà, girato per intero nella città eterna tra l'Ara Pacis e le iconiche vie del centro storico. L'artista ci porta con sé alla scoperta di una location maestosa e classica che, con il suo senso di solennità e di eternità, crea un cortocircuito con il sentimento d'incertezza generazionale evocato nelle parole del brano, protagoniste assolute. "Chi è pronto ad affrontare davvero la vita? Non è forse questo essere umani? Ti sei mai chiesto che sarà?", chiede Achille Lauro a chi lo sta guardando, vestito di rosso e con una benda sugli occhi metafora dell'incertezza del futuro che caratterizza ognuno di noi.

I biglietti delle due date di Roma e Milano saranno disponibili dalle 16.00 del 30 novembre su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends & Partners. (ANSA).