Lombardia, Moratti: 'Il centrodestra mi ha offerto di tutto'

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - "Il centrodestra mi ha offerto di tutto: qualsiasi cosa avessi voluto". Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza di Regione Lombardia con una lista civica a suo nome e sostenuta da Terzo Polo, intervistata su Radio24. "Nella mia vita - ha continuato - non sono abituata a fare scelte di comodo e quando penso che ci sia una causa giusta, combatto e questa l'ho sentita come una causa giusta, per ridare slancio alla Regione Lombardia: sono 10 anni che non cresce e la crescita della Lombardia è funzionale alla crescita del Paese. Le sfide non mi spaventano" e "credo che la partita sia decisamente aperta".

"Non ho la più pallida idea di cosa le abbiamo offerto.

Bisognerà chiedere al centrodestra" ha replicato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Non posso dire ne che è vero né che non lo è - ha aggiunto - non so quali siano state le interlocuzioni tra Letizia Moratti e il centrodestra sinceramente. Io posso dire quali sono state le interlocuzioni tra me e Letizia Moratti, per il resto non mi permetto di dire nulla. Le cose che non conosco non le commento". (ANSA).