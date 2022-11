Influenza, in Lombardia sono quasi 1,4 milioni i vaccinati

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - In Lombardia dal 12 ottobre, quando è partita la campagna, al 23 novembre sono state vaccinate contro l'influenza quasi 1,4 milioni di persone (1.397.467). Lo ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, illustrando in una conferenza stampa la campagna per la vaccinazione antinfluenzale e di dati delle prime somministrazioni. Lo scorso anno nello stesso periodo erano state quasi 1,3 milioni le persone vaccinate (1.275.184). "L'andamento dell'influenza è già ad alta intensità - ha spiegato Bertolaso - rispetto agli anni passati in cui il picco era a fine dicembre e inizio gennaio, e al periodo Covid in cui l'influenza si era messa da parte". Dal 26 novembre in Lombardia la vaccinazione antinfluenzale è gratuita e aperta a tutti i cittadini.

"Stiamo monitorando la gestione dei pronto soccorso, con Areu che ha un sistema di rilevazione oraria che ci permette di verificare le situazioni critiche giorno per giorno" ha spiegato Bertolaso. "Ieri per esempio abbiamo visto che c'era una situazione critica in alcuni pronto soccorso della Lombardia occidentale e una situazione più tranquilla al confine con il Veneto - ha aggiunto -. Questo ci permette di ragionare con Areu e i direttori delle Asst sulla possibilità di avere team di medici che vadano a rinforzare i pronti soccorso in situazioni critiche. Bisogna capire se questo andamento dell'influenza va a caricare oltre modo la situazione negli ospedali". (ANSA).