Porta un pacco con droga al Cpr di Milano, arrestato 44enne

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Ha cercato di introdurre della droga con un pacco di alimentari al Centro di permanenza per rimpatri di via Corelli a Milano. Tra le confezioni di biscotti, però, una sembrava aperta e l'agente di guardia ha fatto intervenire i colleghi della Volante: dentro c'erano 16 grammi e mezzo di hashish e della cocaina, apparentemente destinata a un tunisino in attesa di espulsione.

Così è stato arrestato un italiano di 44 anni, con precedenti penali.

Nell'auto a bordo della quale era arrivato al Cpr altre dosi di cocaina. (ANSA).