Moratti presenta la sua lista, non mi tiro indietro

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Sono nella condizione di impegnarmi per il bene collettivo e non posso e non voglio tirarmi indietro": Così Letizia Moratti, candidata alle regionali in Lombardia, durante la presentazione della sua lista civica Letizia Moratti presidente' al Palazzo delle Stelline di Milano.

"So che la politica è un impegno faticoso ma credo che nella vita non si possono sempre fare scelte facili e di comodo. A me ne erano state offerte tante ma credo che vadano fatte scelte che intimamente, nel proprio cuore, si sentono come giuste" ha detto convinta che si debba "tornare a parlare la lingua che conosciamo meglio, quella della concretezza andando oltre le etichette dei partiti". (ANSA).