Majorino, confronto coi 5Stelle non scontato ma sono disponibile

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Ho apprezzato l'approccio del M5s che ha detto parliamo di idee e di programmi. Parliamone. Questo vuol dire essere pronti a farlo in poco tempo perché le elezioni sono molto vicine, un confronto non scontato". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della 34/a assemblea annuale della associazione radicale Enzo Tortora a Milano dicendosi "disponibilissimo a questo confronto".

"Il M5s si rivolge alle forze politiche e credo che le forze di centrosinistra saranno disponibili. Vediamo. Però devo anche dire, come all'inizio, che non li demonizzo e non li inseguo" ha aggiunto. "Sono convinto che possiamo farcela - ha aggiunto - e che possiamo fare l'impresa che appariva solo alcune settimane fa impossibile: dare un governo diverso dopo 28 anni a Regione Lombardia". A chi gli chiedeva se sentirà personalmente Conte, Majorino ha risposto: "Vedremo. Anche in base a ciò che dirà il Movimento cinque stelle in Lombardia: sono loro i nostri interlocutori. Rispetto molto i ruoli di tutti". (ANSA).