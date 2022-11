FdI intitola un circolo nel Pavese a Italo Balbo, polemiche

(ANSA) - PAVIA, 27 NOV - E' stato intitolato a Italo Balbo il circolo di Fratelli d'Italia di Retorbido (Pavia), in Oltrepò Pavese. La sede ancora manca (gli iscritti la stanno cercando), ma nel frattempo si è svolta la cerimonia di intitolazione alla presenza di Paola Chiesa, deputata pavese di FdI. E sull'iniziativa fioccano le polemiche.

"E' sicuramente un segno del tempo che stiamo vivendo - sottolinea in una nota l'Anpi di Pavia - se a Retorbido una fantomatica sezione di Fratelli d'Italia viene intitolata a Italo Balbo: squadrista, ministro dell'aeronautica, primo governatore della Libia. E ancor prima quadrumviro della marcia su Roma, gerarca, comandante della Milizia, componente del Gran Consiglio del fascismo".

L'iniziativa viene criticata anche da Roberto Casarini, segretario provinciale di Azione che considera "grave il fatto che tutto ciò sia avvenuto con l'avallo e la presenza dell'onorevole Paola Chiesa. Intrallazzare in modo tanto maldestro con la storia, richiamando il ventennio e i suoi esponenti, produce alla lunga delle aberrazioni nel nostro presente".

Dal canto suo, Chiesa replica ricordando come nel 2018 Giorgia Meloni, oggi presidente del Consiglio, aveva replicato all'Anpi di Carrara che l'aveva denunciata per apologia di fascismo dopo aver dedicato a Italo Balbo una via del villaggio di Atreyu (la manifestazione dei giovani di destra): "Giorgia aveva risposto con una pernacchia. Ad Azione rispondo allo stesso modo e li invito a denunciarmi. Rivendico la scelta di intitolare il circolo di Retorbido al maresciallo Italo Balbo, asso dell'aviazione che ha guidato la prima transvolata transatlantica di stormo, medaglia d'oro al valor militare".

