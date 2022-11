Lombardia, Cottarelli a T.Polo: 'Candidato comune era vicino'

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - "Oggi ancora attacchi di esponenti del Terzo Polo contro il centrosinistra perché non appoggia Moratti. Oh, ma non potevano concordare un candidato che andasse bene a tutti prima di schierarsi con Moratti? No, dico, non è che fosse così complicato trovarne uno... (anzi si era vicinissimi)". Così su Twitter il senatore del gruppo del Pd Carlo Cottarelli. (ANSA).