Violenza donne: a Monza confronto su vittimizzazione secondaria

(ANSA) - MONZA, 25 NOV - "Io non ti giudico, ti ascolto".

Questo il tema cuore dell'evento organizzato dalla Questura di Monza e Brianza, oggi alla Villa Reale , in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per un confronto sulla vittimizzazione secondaria e in essa il ruolo degli operatori di Polizia, delle istituzioni e della stampa. La discussione su titoli di giornali che spostano il focus "vittima" sul carnefice, la sensibilità di poliziotti e carabinieri, di assistenti sociali e magistrati nel ricevere una storia di violenza, sono stati accompagnati dalla performance "Secondo Atto", del movimento artistico e socio-culturale Masc, durante la quale sono state messe in scena le storie di tre donne, vittime, prima, degli uomini che le hanno maltrattate, violentate e uccise e, poi, dei meccanismi culturali e dei pregiudizi ancora diffusi.

Al termine si è svolta una tavola rotonda sul tema della vittimizzazione secondaria, moderata dalla giornalista Valentina Rigano, alla quale hanno partecipato il dirigente tecnico superiore della Polizia di Stato, Giorgia Minotti, il dirigente la divisione anticrimine della Questura di Monza e della Brianza, Marco De Nunzio, la consigliera dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Maurizia Bonvini, e la dirigente responsabile del settore Servizi Sociali del Comune di Monza Lucia Negretti. Alla giornata, organizzata in collaborazione con gli Assessorati al Welfare ed alle Pari Opportunità del Comune di Monza, e con Rete interistituzionale antiviolenza "Artemide" della Provincia di Monza e della Brianza, hanno preso parte tutte le cariche civili e militari della provincia, oltre ad operatori di Polizia, di reparti investigativi e ricezione denunce.

Stasera la Questura di Monza e della Brianza verrà illuminata di arancione in adesione alla campagna globale di sensibilizzazione, promossa da Onu, UnWomen e Soroptimist International, denominata 'Orange the World 2022'. (ANSA).