Covid: in Lombardia 19 ricoverati in terapia intensiva

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Sono 19 i ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Lombardia alla data di ieri, 24 novembre, a fronte dei 25 di una settimana prima, il 17 novembre. I ricoverati negli altri reparti per la cura del Coronavirus sono in crescita a 1.278 (+84) a fronte dei 1.194 di sette giorni prima.

I morti in una settimana sono 153 per un totale dall'inizio della pandemia di 43.662. Lo rende noto la Regione.

L'incremento dei positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 24 novembre, rispetto a quella precedente, mercoledì 23 novembre, sono a Milano 2.304 di cui 916 in città; a Bergamo 561; a Brescia 936; a Como 371; a Cremona 249; a Lecco 189; a Lodi 221; a Mantova 424; a Monza e Brianza 716; a Pavia 433; a Sondrio 62 e a Varese 510. (ANSA).