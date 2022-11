Solidarietà: XXIII Premio Virtù Civica 'Panettone d'oro'

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Guerra, caro energia, emergenza climatica: sono questi i principali eventi che stanno segnando l'anno. Eppure è proprio nei contesti più complicati che la solidarietà emerge con forza come il pilastro in grado di sorreggere l'intera comunità. Associazioni e persone comuni si sono messi in gioco per poter dare una mano a chi ne aveva più bisogno. Riparte da qui la XXIII edizione del Premio alla Virtù Civica 'Panettone d'oro' 2023, per valorizzare l'impegno civico espresso da cittadini, enti, gruppi di persone, organizzazioni di quartiere all'interno di Milano o degli altri 132 Comuni della Città metropolitana.

Il premio, ideato a metà degli anni '90 dal Coordinamento Comitati Milanesi, anche quest'anno può contare sulla collaborazione di Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, e di un cartello di associazioni cittadine (Assoedilizia, Amici di Milano, Associazione SAO, CSV Milano ETS, City Angels e Legambiente).

Fino al 10 gennaio prossimo, compilando l'apposito modulo sul sito www.panettonedoro.it, chiunque può segnalare singoli o gruppi e associazioni che hanno avuto la volontà, la capacità e la possibilità di dare un concreto supporto o aiuto alla collettività in un anno così particolare, indicando le iniziative potenzialmente meritevoli di un riconoscimento.

