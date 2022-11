Mediolanum: il Comune di Basiglio dedica una via a Ennio Doris

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Il Comune di Basiglio, nella periferia sud di Milano, ha dedicato una via al fondatore di Mediolanum Ennio Doris a un anno esatto dalla scomparsa. La cerimonia si è svolta oggi nel Comune che ospita la sede del Gruppo, ubicata nel complesso di Milano 3, alla presenza delle autorità cittadine, della famiglia e di "tante persone - si legge in una nota - che ricordano con affetto il fondatore di Banca Mediolanum".

"La scelta di intitolargli una via - ha affermato il sindaco Lidia Reale - è in linea con la nostra volontà di dare identità al territorio". Il Fondatore di Mediolanum, che risiedeva nel Comune, "ha spesso dimostrato negli anni la sua vicinanza alla comunità, rispondendo in modo concreto alle sue esigenze, attraverso una fondamentale collaborazione tra pubblico e privato per la crescita e il miglioramento dei servizi".

Ennio Doris e Mediolanum - è stato ricordato - hanno "sempre risposto alle richieste di sostegno e aiuto della comunità, anche durante l'emergenza Covid", quando il sindaco chiese di "affrontare e risolvere insieme alcune situazioni particolarmente complesse".

"Ringrazio il Comune di Basiglio - ha detto il figlio Massimo, amministratore delegato di Mediolanum - per questo bellissimo regalo. L'intitolazione di una via a mio padre rappresenta un riconoscimento di profondo valore e significato, a maggior ragione perché avviene proprio oggi, nel giorno in cui si celebra il primo anniversario della sua scomparsa". Un gesto che "testimonia il forte rapporto che da sempre lega la nostra famiglia, Banca Mediolanum e la comunità di Basiglio". "È bello pensare - ha concluso Massimo Doris - che da oggi la nuova via Ennio Doris accompagnerà quotidianamente i nostri collaboratori verso Banca Mediolanum". (ANSA).