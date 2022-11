Il designer Umberto Palermo firma la 777 hypercar

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - E' firmata dal designer Umberto Palermo la 777 hypercar, la supersportiva creata dalla nuova casa automobilistica 777 Motors. Il bolide, voluto dall'imprenditore e collezionista Andrea Levy, è ingegnerizzata da Dallara con motore Gibson. La tiratura sarà limitatissima, di soli sette esemplari, ognuno al prezzo di sette milioni di euro.

Umberto Palermo, con la sua design house, "punta a soddisfare i bisogni, anche quelli legati ai sogni. La parte anteriore nasce da attività legate alla fisiognomica, dalla creazione di un linguaggio espressivo che origina dagli occhi stessi della vettura: i fari. La fiancata risulta una serie di forme organiche coniugate a piani verticali, bilanciando l'aerodinamica con la cura per i dettagli, esaltando il movimento perfino quando l'auto non è in moto, donandole una linea dinamica e sfrecciante. La vera sfida è stata quella di coniugare la sportività e la tecnicità con i tratti che da sempre distinguono il lavoro e le creazioni della design house.

Sfida che ha portato a linee in grado di donare iconicità, creando un connubio tra l'auto da corsa e una hypercar".

"La missione del designer è quella di trattare le forme, siano esse parallelepipedi o andamenti organici, traducendole in oggetti dalla forte riconoscibilità che rimangano nel tempo" spiega Umberto Palermo. (ANSA).