Incidenti montagna: 35enne precipita per cento metri e muore

Un 35enne è morto precipitando per circa cento metri durante un'escursione in montagna sul Pizzo Alto a Premana (Lecco), a 2.500 metri di quota.

L'uomo era partito ieri con la fidanzata per un'escursione sulle montagne della Valsassina. Ad un certo punto lei, stanca, è tornata a valle mentre lui ha proseguito fino alla vetta. In serata, non vedendolo rientrare, la donna ha lanciato l'allarme e sono iniziate le ricerche del Soccorso Alpino giunto in quota in elicottero. I soccorritori hanno trovato prima gli occhiali del disperso e poco dopo il cadavere, recuperato nella notte.

