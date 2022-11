Giochi: arriva Cluedo Escape, il tradimento a Villa Tudor

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Tra podcast e serie tv, è sempre più diffuso il prodotto di intrattenimento tratto da veri fatti di cronaca nera. È il fenomeno "true crime", ovvero le ricostruzioni di crimini realmente avvenuti. È in questo contesto che nasce una nuova versione di Cluedo, gioco in scatola da oltre 70 anni sulla cresta dell'onda: Cluedo Escape - Il Tradimento a Villa Tudor, una variante sul tema del mistero e dei delitti che unisce gli elementi iconici e amati del Cluedo al formato escape room. I 6 emblematici protagonisti, infatti, si ritroveranno bloccati nell'inquietante Villa Tudor dove è stato assassinato il Dottor Black. I giocatori dovranno mettere in campo ingegno e spirito di squadra per riuscire a fuggire dalla dimora prima dell'arrivo della polizia, individuando al contempo il vero colpevole del delitto. Una versione particolarmente adatta agli appassionati del genere crime e a chi ama le escape room.

Gli appassionati potranno anche vivere un'esperienza diretta e immersiva e partecipare gratuitamente al primo gioco interattivo all'aperto interamente dedicato a Cluedo Escape e firmato Garipalli, una giovane realtà italiana leader nel creare escape cittadine. Tra rompicapi e oggetti misteriosi, Milano, Bologna, Roma e Torino si trasformeranno in una vera escape room a cielo aperto che porterà gli aspiranti investigatori a vedere sotto una nuova luce le quattro città italiane coinvolte e scoprire enigmi, delitti e segreti nascosti nel centro città.

Chiunque potrà cimentarsi ed essere 'arruolato' da un commissario di polizia virtuale che guiderà i giocatori in lungo e in largo alla scoperta di indovinelli, codici e misteri da svelare, affidando loro un importante indagine e il compito di trovare la soluzione finale al caso di omicidio. (ANSA).