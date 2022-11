Donna di 68 anni in bici investita da un'auto a Milano, è grave

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Una donna di 68 anni, che si trovava in sella alla sua bicicletta, è stata investita ed è ricoverata in condizioni molto serie all'ospedale Niguarda, dopo essersi scontrata questa mattina con una vettura in via Calvino, a Milano.

Sul posto il 118 e gli agenti della Polizia locale. (ANSA).