Ey, torna a Milano 'L'imprenditore dell'anno'

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Torna domani a Milano 'L'imprenditore dell'anno', il riconoscimento di Ey rivolto ai leader di aziende con un fatturato di almeno 40 milioni di euro che sono riuscite a rinnovarsi contribuendo in modo significativo alla crescita economica, ambientale e sociale del Paese, dimostrando coraggio, innovazione e trasformazione in un periodo caratterizzato da importanti sfide e continui cambiamenti. Durante la cerimonia di premiazione, che si svolgerà nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte, verranno celebrate le storie di successo delle imprese italiane e annunciati i nomi dei vincitori 2022. Oltre al vincitore nazionale, verranno assegnati i riconoscimenti nelle rispettive categorie: family business, consumer & retail, fashion & design, food & beverage, logistic & mobility, manufacturing, future unicorn. Accanto a questi, il premio startup e il premio speciale Ey Made in Italy. L'iniziativa è giunta alla venticinquesima edizione. (ANSA).