Uomo travolto e ucciso da treno, ritardi su linea Tortona-Milano

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Investimento ferroviario mortale questo primo pomeriggio a Lacchiarella, nel Milanese, dove un uomo è stato ucciso da un treno.

L'incidente è avvenuto alle 13.50 sul tracciato ferroviario nei pressi di via per Stazione Villamaggiore, sulla linea Tortona-Milano, dove è stato rinvenuto il corpo irriconoscibile dell'investito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il 118 che ha constatato il decesso, i Carabinieri e la Polfer di Pavia.

Secondo quanto sarebbe stato riferito da personale ferroviario, l'uomo è uscito da un cespuglio improvvisamente non dando al mezzo, un Intercity a lunga percorrenza che viaggiava verso Milano proveniente dalla Liguria, nemmeno il tempo di frenare. L'uomo non aveva con sé documenti. Per permettere i rilievi di polizia giudiziaria la linea tra le stazioni di Villamaggiore e Locate Triulzi è ancora sospesa. Le ferrovie hanno attivato un servizio sostitutivo di autobus ma sono svariati i ritardi e le cancellazioni sulla tratta. (ANSA).