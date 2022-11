A Cremona realizzato torrone che sembra salame di 300 kg

(ANSA) - CREMONA, 13 NOV - Con la città letteralmente invasa dai turisti, la Cattedrale e i musei presi d'assalto e i ristoranti tutti pieni, Cremona in festa con il suo torrone ha celebrato oggi un matrimonio speciale: quello fra lo stesso torrone e il salame, due dei simboli del territorio.

E' stato quindi proposto ai visitatori nel cuore storico del capoluogo lombardo un salame speciale che è letteralmente andato a ruba: trecento chili di particolare dolce mandorlato aromatizzato, divisi in 6000 fette rigorosamente tagliate con l'affettatrice, esauriti in meno di due ore.

A realizzarlo gli imprenditori dolciari Rivoltini: "Abbiamo pensato di unire due simboli gastronomici - spiega Cristiano Rivoltini - osservando come il nostro torrone colorato con l'essenza di frutti di bosco potesse richiamare il rosa intenso del salame Cremona. Poi abbiamo modellato l'impasto in una forma cilindrica ricoperta di una sottile pellicola di cioccolato, appena sporcata del bianco dello zucchero a velo. Abbiamo proceduto alla legatura ed è così che è nato il salame di torrone".

E visto che il successo di oggi, l'azienda Rivoltini non esclude di proporlo al mercato. "L'abbiamo fatto assaggiare, è piaciuto e anche la risposta social è buona. Vediamo: non è detto che il prossimo anno il nostro salame di torrone non diventi un prodotto in vendita in tutta Italia e all'estero". (ANSA).