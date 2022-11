A Milano masterclass teatro in carcere con docenti detenuti

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Una masterclass teatrale di tre giorni tenuta da quattro accademici e da alcuni detenuti, aperta a studenti, operatori e artisti. E due spettacoli per un pubblico misto di detenuti ed esterni, in scena il 24 e il 25 novembre nel grande teatro della Casa di Reclusione Milano Opera. Sono le iniziative in programma nell'ambito di 'L'officina di Opera Liquida: un incrocio di sguardi tra teatro e accademia', organizzata dal laboratorio-officina Opera Liquida, la compagnia interna al carcere di Opera fondata da Ivana Trettel.

Alla masterclass, dal 24 al 26 novembre, partecipano Cristina Valenti dell'Università di Bologna Dipartimento delle Arti, Giulia Innocenti Malini dell'Università di Pavia - Officine Creative, Filippo Giordano della Lumsa ed Elisabetta Matelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo scambio avverrà con persone detenute che in questi anni hanno partecipato a corsi di teatro, scenografia, sartoria e tecnici audio luci insieme ai loro docenti. Il 24 novembre andrà in scena 'Pinocchio', il primo spettacolo completamente ideato e gestito da persone detenute, con la partecipazione di attori ex reclusi, della compagnia Corpi Bollati, il laboratorio teatrale nato nel carcere di Bollate. Il giorno successivo, il 25 novembre, ci sarà 'Noi guerra! Le meraviglie del nulla' della compagnia Opera Liquida, con un montaggio drammaturgico e regia di Ivana Trettel. Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e prenotazione si trovano sul sito www.operaliquida.org. (ANSA).