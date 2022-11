Povertà: Seddio, a Milano si prospettano nuovi picchi

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - La povertà a Milano è un'emergenza, "i debiti delle famiglie sono in crescita e si prospettano nuovi picchi. Il caro energia si aggiunge all'onda lunga della pandemia e diventa un problema consistente che cerchiamo di affrontare quotidianamente con la nostra attività di accoglienza". Lo ha sottolineato il presidente di Opera Cardinal Ferrari, Pasquale Seddio alla vigilia della 6° giornata mondiale dei poveri. Per combatterla "è necessario non solo fare squadra, ma fare rete. Non basta produrre servizi, ma lavorare sulle connessioni. Puntare su welfare territoriali. Dare risposte integrate e non frammentate. Bisogna lavorare sulle connessioni, consolidare ciò che c'è. Il Terzo settore non solo per dare risposte, ma per formulare risposte connesse e integrate" aggiunge Lamberto Bertolé, l'Assessore al Welfare e Salute Comune di Milano che ha partecipato a un dibattito sull'emergenza economica e le nuove povertà in occasione della presentazione del libro 'Anche Gesù era un Carissimo. Una Storia dell'Opera Cardinal Ferrari' presso il Boga Space.

Cento anni di storia, di storie e di Carissimi - così chiamava i suoi "accolti" il Cardinale - riempiono il libro: è un viaggio tra le bombe del 1943, le persecuzioni razziali, gli anni di abbondanza e quelli di carestia. A partire dagli anni della neonata repubblica italiana inizia poi il racconto dell'Opera Cardinal Ferrari così come è conosciuta oggi. "Gli ultimi anni, particolarmente difficili e densi di scossoni, ci hanno fatto vedere la precarietà del territorio milanese. In Opera nel 2021 sono stati distribuiti 2322 pacchi viveri, con un incremento del 52% rispetto al 2019, sono stati erogati oltre 35mila pranzi, quasi 11mila servizi tra docce e quasi 15mila presenze nelle strutture di residenza" spiega Seddio.

"Le povertà nuove e vecchie stanno subendo nella nostra città un incremento. È necessario sempre più lavorare in rete" suggerisce Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione Sociale diocesi di Milano. (ANSA).