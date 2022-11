Esce di strada, morto 33enne nel Cremonese

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Un 33enne è morto oggi pomeriggio poco dopo le 17 in un incidente stradale che si è verificato lungo la provinciale che collega Pescarolo a Vescovato, in provincia di Cremona.

Era alla guida di un Suv Dr e, secondo la prima ricostruzione dello schianto, avrebbe perso il controllo del mezzo in uscita da una semicurva, iniziando a sbandare sino a finire fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti equipaggi del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che ancora si stanno occupando dei rilievi. (ANSA).