Cade dal monopattino e batte la testa,16enne in coma a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - E' in coma nel reparto di terapia intensiva un ragazzo di 16 anni che nella notte mentre guidava un monopattino in viale Bianca Maria a Milano è caduto e ha battuto la testa sull'asfalto.

Da quanto è stato riferito l'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 3. All'arrivo dell'ambulanza le condizioni del 16enne sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico. (ANSA).