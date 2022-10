Curva Inter, piangiamo morte Vittorio

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - "La Curva Nord piange la scomparsa di Vittorio, per tutti 'Lo Zio'. In questi interminabili attimi di buio e dolore è solo tempo di silenzio. Le nostre condoglianze alla famiglia". È il messaggio di cordoglio della Curva Nord dell'Inter, pubblicato sulla propria pagina Facebook, dopo la scomparsa dello storico capo ultrà Vittorio Boiocchi, di 69 anni, ucciso in un agguato nella serata di ieri a Milano. (ANSA).