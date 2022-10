Inter, Inzaghi: 'Lukaku è in netta ripresa'

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "Come sta Lukaku? Se oggi conferma gli allenamenti degli ultimi giorni verrà convocato. Sta lavorando con entusiasmo e voglia. Manca l'allenamento di oggi ma è in netta ripresa ed è importantissimo per noi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Viktoria Plzen. "È stata una grave perdita per due mesi, ma in questo periodo a livello offensivo abbiamo sempre fatto bene, anche se si può sempre migliorare.

Con lui speriamo di farlo ulteriormente. Testa ai Mondiali? Avremo sette giocatori che andranno al Mondiale, li vedo sereni.

Pensano all'Inter perché sanno di dover fare qui le prestazioni migliori prima di andare al Mondiale". (ANSA).