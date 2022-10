Consumatori si fidano degli influencer,boom investimenti aziende

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - E' boom di investimenti in influencer marketing, che nel 2022 ammontano a 294 milioni di euro (+8% sul 2021). E' quanto emerso in occasione della seconda edizione del convegno Influencer Marketing, organizzato oggi al Teatro Franco Parenti di Milano da Upa, l'Associazione che riunisce le più importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in comunicazione pubblicitaria in Italia.

"L'influencer marketing suscita un interesse crescente da parte delle aziende, che ormai lo considerano un vero e proprio media - spiega Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente UPA -.

Affinché una campagna di influencer marketing sia efficace, è indispensabile scegliere un influencer in sintonia con la strategia e con la marca e assegnargli un brief preciso, senza tuttavia limitarne lo stile comunicativo. Il rapporto deve essere professionale e organizzato, servono regole chiare e feedback costanti. Penso sia utile sviluppare rapporti strategici di lungo termine, in modo da rafforzare la relazione tra marca e influencer attraverso l'accumulo di dati e insight".

Da una ricerca di Toluna su un panel di mille persone, è emerso come ormai la consapevolezza del legame tra influencer e customer journey tra i consumatori sia ormai alta. Al 64% degli intervistati piace che un influencer di cui è follower racconti i benefici dei prodotti/servizi che prova, al 50% che sponsorizzi dei prodotti, al 46% che venda qualcosa in prima persona sui social. Il 49% del campione ha già acquistato prodotti proposti da influencer e il 47% dichiara che comprerebbe prodotti di una marca creata dall'influencer preferito. Il 57% del campione li ritiene divulgatori di informazioni utili, in grado di condizionare lo stile di vita dei follower. Il 43% degli intervistati si fida delle informazioni date dagli influencer che segue, per il 33% del campione gli influencer sono come degli amici. (ANSA).