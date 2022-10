A Milano torna Convivio, la mostra mercato contro l'Aids

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Per i suoi 30 anni Convivio, la mostra mercato ideata da Gianni Versace nel 1992 per raccogliere fondi a favore della lotta all'HIV e alle nuove emergenze infettivologiche, torna dal 3 al 7 novembre alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Tra le novità Convivio&More, uno spazio di approfondimento live e streaming; la possibilità di acquistare ed effettuare il test orale HIV di nuova generazione; uno spazio dedicato ai più piccoli. Negli ultimi 30 anni, insieme ad ANLAIDS Sezione Lombarda ETS, la mostra mercato ha coinvolto più di 800.000 persone e raccolto fondi per più di 25 milioni di euro. Oggi gli obiettivi non si rivolgono solo alla cura e alla prevenzione dell'HIV ma anche alle nuove infezioni virali, dal Covid al vaiolo delle scimmie, dove le parole chiave sono prevenzione e abbattimento del pregiudizio e dello stigma.

Tra le conferme di questa 15a edizione, la Charity Dinner Gala, in programma per martedì 8 novembre. Tra le novità del 2022, un rinnovato comitato promotore, il nuovo logo ideato e donato da Italo Lupi, realizzato con Emanuele Farneti; il contributo dell'artista Pietro Terzini per la realizzazione della campagna di advertisement, con la direzione creativa di Paola Manfrin e Vogue Italia.

Cuore di Convivio rimane sempre la Mostra Mercato, realizzata grazie alle donazioni di prodotti in favore di Anlaids Sezione Lombarda. Quest'anno l'area sarà dedicata a casa/design, moda, beauty e food&wine. (ANSA).