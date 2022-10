Milan: Pioli, è una vittoria che ci farà lavorare bene

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Dentro questa partita c'erano tante motivazioni: innanzitutto la terza vittoria di fila in campionato che non ci era mai riuscita, poi il voler migliorare il ruolino di marcia del 2022 e la voglia di sfruttare una settimana piena. Giocando così tanto si fa solo recupero, ora avremo più tempo". Così Stefano Pioli, intervistato da Dazn, commenta il successo del suo Milan a Verona.

"Comunque ci aspettano sette partite in venti giorni, tra campionato e Champions - dcie ancora Pioli -. Però è stata la vittoria giusta nel momento giusto, ci farà lavorare bene".

