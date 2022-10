A2A: impianto da 100.000 tonnellate di rifiuti organici

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Un nuovo impianto, che annualmente può trattare 100.000 tonnellate tra rifiuti umidi e verde urbano, da cui ottenere 8 milioni di metri cubi di biometano (pari al fabbisogno annuo di circa 20.000 persone), e 20mila tonnellate di compost certificato per l'agricoltura. E' quello inaugurato da A2A nel polo di Giussago (PV) - Lacchiarella (MI).

Per Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, "L'impianto di Lacchiarella rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita e un'importante opportunità di sviluppo per gestire virtuosamente l'intero ciclo dei rifiuti. Siamo convinti - sottolinea il manager - che questa filiera, oltre ad essere una leva per la circolarità, sia un abilitatore strategico per contribuire alla crescita di autonomia energetica di cui il Paese ha bisogno. In Italia con i dovuti investimenti e in accordo con istituzioni e comunità locali, potremmo attivare la produzione di oltre 6 miliardi di metri cubi di biometano, un potenziale energetico importante in particolare in un momento come quello che stiamo attraversando".

