Trapper arrestati: Baby Gang resta in cella, 'arma per difesa'

(ANSA) - MONZA, 08 OTT - Resta in carcere per detenzione illecita di arma da fuoco 'Baby Gang', all'anagrafe Zaccaria Mouhib, trapper raggiunto ieri da un'ordinanza per possesso illecito di arma da fuoco, già in carcere per un'inchiesta milanese su vari episodi di violenza. Lo ha deciso oggi il Gip di Monza, durante il processo per direttissima. La pistola è stata trovata e sequestrata a Sesto San Giovanni (Milano), in un appartamento in uso a Mouhib, sotto il cuscino. "Ha ammesso la detenzione e spiegato di averla per difesa personale", ha detto all'ANSA il suo avvocato, Nicolò Vecchioni, "il giudice ha confermato la custodia cautelare". (ANSA).