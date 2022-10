1.700 monopattini sequestrati a Milano in appena 5 mesi

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Sosta selvaggia per i monopattini: oltre 1.700 sono quelli sequestrati a Milano in appena 5 mesi perché parcheggiati in modo selvaggio, con una media di circa 12 mezzi al giorno, con picchi di 28 sequestri in una singola giornata. Numeri raddoppiati rispetto al 2021. I dati arrivano da una indagine condotta dall'associazione Consumerismo No profit che ha ottenuto i numeri direttamente dalla Polizia Locale del capoluogo lombardo: "La sosta selvaggia dei monopattini, ossia il parcheggio dei veicoli in divieto delle disposizioni di legge, continua ad essere una piaga a Milano, ed è proporzionale alla crescita del servizio di sharing offerto dalle varie società, anche se ci sono grosse differenze tra i diversi operatori e su come gestiscono questo problema". I numeri ufficiali dicono che in appena 5 mesi, nel periodo che va da novembre 2021 a marzo 2022, la Polizia Locale ha posto sotto sequestro ben 1.709 monopattini elettrici di proprietà delle società di sharing operanti in città, con una media di quasi 12 sequestri al giorno. Normalmente un monopattino posto sotto sequestro rimane nelle rimesse comunali per 1 settimana circa, ma in alcuni casi vengono lasciati al deposito anche per più di un mese. (ANSA).