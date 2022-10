Studenti in corteo a Milano contro alternanza scuola-lavoro

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Si sono dati appuntamento in Largo Cairoli, di fronte al Castello Sforzesco, gli studenti di Milano per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e il nuovo governo. Già dalla mattinata di ieri erano comparsi striscioni all'ingresso di diversi istituti milanesi tra cui Agnesi, Tenca, Tito Livio e Varalli, in vista della mobilitazione convocata dalla Rete Studenti Milano sotto lo slogan 'Non è un paese per giovani'. Sono scesi in piazza per "dire no al governo neofascista di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, per dire no alle istituzioni politiche che non pensano agli studenti, e per dire no all'alternanza scuola-lavoro".

Lungo il percorso, terminato in Piazza Fontana, i ragazzi in corteo si sono seduti a terra e hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare gli studenti rimasti uccisi durante le ore di alternanza, tra cui Giuseppe Lenoci, Lorenzo Parelli, e Giuliano De Seta, l'ultimo morto in provincia di Venezia. Sulle felpe di molti si legge: 'Abbiamo iniziato per non fermarci'.

