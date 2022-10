Le ricette di solidarietà di Davide Oldani per Coop e IEO

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Sessanta ricette dello chef Davide Oldani per un'alimentazione sana e sostenibile, nel segno della solidarietà. Si intitola 'Insieme. Salute e stagioni' il libro realizzato dallo chef, che ha donato le sue ricette a titolo gratuito, per Coop e IEO, Istituto europeo di oncologia fondato da Umberto Veronesi a Milano. Una cucina di solidarietà perché il ricavato del volume, che sarà venduto nei supermercati Coop, sarà devoluto alle IEO e alla ricerca contro i tumori.

"Come Coop siamo da sempre in prima linea per offrire ai nostri soci e consumatori alimenti di qualità, che riducano l'impatto dei trasporti sul territorio e a un prezzo sostenibile, perché tutti possano nutrirsi nel modo migliore - sottolinea Alfredo de Bellis, vicepresidente di Coop Lombardia -. L'alimentazione sana non deve essere un privilegio di pochi, ma la quotidianità di tutti". La collaborazione tra Coop e IEO prosegue da quattro anni "perché per noi c'è la consapevolezza del ruolo che Coop deve avere per divulgare tutta una serie di principi, come quello della prevenzione attraverso il cibo sano".

Le ricette possono essere realizzate da tutti, assicura Oldani. "Ho sempre avuto nella mia testa il fatto che uno chef debba prima di tutto nutrire, il cibo deve essere buono, gustoso e salutare. Ogni giorno si può mangiare così", spiega.

Ottobre è il mese della prevenzione in particolare del tumore al seno. "Questo progetto ci permetterà di implementare le ricerche del nostro istituto leader soprattuto nel campo del tumore della mammella - ricorda Paolo Veronesi, direttore Senologia dello IEO -. Questo libro vuole essere un consiglio per una prevenzione primaria attraverso gli stili di vita sani".

Per lo IEO "è importante occupare una dimensione non solo di cura ma anche di prevenzione - spiega Mauro Melis, amministratore delegato dello IEO - perché è provato qual è l'importanza di una sana alimentazione". Per sostenere la ricerca inoltre Coop, a partire dal 7 ottobre fino al 7 dicembre, devolverà il 5% dell'incasso derivante dalla vendita di frutta secca alle attività di ricerca IEO. (ANSA).