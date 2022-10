Torna il Rocky horror show, 'è festa partecipata'

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Ha quasi 50 anni ma non li dimostra: gli appassionati hanno già preparato corsetto e calze a rete per il "Richard O'Brien's Rocky Horror Show", che torna in Italia nella sua versione originale, diretta da Christopher Luscombe. La prima data del tour sarà Milano, al Teatro Arcimboldi, dall'11 al 23 ottobre. Poi Trieste, al Politeama Rossetti, dal 25 al 30 ottobre. Infine Roma, al Teatro Olimpico, dall'1 al 6 novembre.

"Crediamo che questo spettacolo musicale - dice Gianmario Longoni, direttore artistico del Tam - vada visto con la compagnia originale perché è un rito che coinvolge e fa partecipare, e oggi partecipare ha un'importanza diversa, soprattutto con uno spettacolo libero e oltraggioso. Rocky ha attraversato con successo tante generazioni, perché è una grande festa partecipata".

Per il regista Christopher Luscombe, che ha diretto lo show per 16 anni, il Rocky Horror "è una festa ma è profondo: chiede di essere tolleranti e ascoltare se stessi. E' un inno all'essere se stessi, per questo in questo momento di neoconservatorismo è uno spettacolo più importante che mai".

"Frank-N-Furter è un antieroe, un serpente del giardino dell'Eden, sicuramente - nota il regista - c'è un parallelismo con alcune personalità politiche molto forti, ma lo spettatore può vedere lo spettacolo come preferisce, anche in modo più leggero".

Nel cast dello spettacolo anche un italiano, Stefano Guerriero, che vive a Londra da una decina d'anni ed è originario di Milano: "ho debuttato ieri come narratore e niente ti prepara alla risposta del pubblico, è - dice - una festa per tutti". Per prepararsi alla festa, sul sito dello spettacolo è disponibile un'ironica 'virgin survival guide', una guida per neofiti alla partecipazione attiva allo show, come richiesto dalla filosofia del "Rocky Horror Show", dove tutti sono invitati a scatenarsi sulle note di "Sweet Transvestite" o "Time Warp". "Per due settimane - scherza Longoni - gli Arcimboldi saranno una 'free zone'". (ANSA).