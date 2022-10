PQE Group premiata con il Best Managed Companies Award

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Per il secondo anno consecutivo PQE Group, che si occupa di consulenza in ambito di life sciences, è tra le imprese vincitrici della quinta edizione del "Best Managed Companies Award", iniziativa promossa da Deloitte Private per supportare e premiare le eccellenze italiane d'impresa. La premiazione, che ha coinvolto 79 imprese, si è tenuta alla Borsa di Milano.

Nell'assegnare il premio sono stati valutati sette fattori di successo quali "Strategia", "Competenze e innovazione", "Impegno e Cultura aziendale", "Governance e misurazione delle performance", "Sostenibilità", "Filiera" e "Internazionalizzazione".

"Siamo onorati di aver ricevuto questo premio - ha commentato Gilda D'Incerti, ceo e fondatrice di PQE Group - .Perché nonostante i tempi difficili abbiamo aperto nuove filiali negli Stati Uniti, in Australia ed in Argentina ed abbiamo siglato numerosi accordi di partnership in tutto il mondo che porteranno sicuramente frutti a breve termine per lo sviluppo di PQE Group a livello globale". PQE Group è stata premiata anche per l'attenzione alle persone e alla sostenibilità.

"Questo premio - ha continuato D'Incerti - conferma anche che i processi che abbiamo messo in atto internamente, volti alla valorizzazione del capitale umano aziendale sono stati vincenti: dalla PQE Academy, alla creazione del CSR Committee per la realizzazione di progetti di responsabilità sociale, al programma di carriera per diventare associati e partner".

PQE Group "è stata premiata per la particolare attenzione alla tecnologia e per l'attenzione anche alle persone e alla sostenibilità - ha confermato Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader -. È uno degli elementi più importanti in questo momento perché avere una base di riferimento che dà certezza sul trattamento interno delle persone e sulla capacità di innovare processi e prodotti è un elemento differenziante, che fa l'importanza della società". (ANSA).