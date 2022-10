Una giornata di squalifica al tecnico del Torino Juric

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il tecnico del Torino, Ivan Juric, è l'unico squalificato dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in riferimento alle partite dell'ottava giornata di campionato. Juric, espulso per proteste durante la partita Napoli-Torino, si è visto infliggere anche un'ammenda di cinquemila euro per aver "al 28' del secondo tempo contestato platealmente l'operato arbitrale, profferendo espressioni irrispettose, trattenuto da alcuni suoi collaboratori".

Per quanto riguarda le società, l'Atalanta ha avuto un'ammenda di 12mila euro al club "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara e al 1' del secondo tempo, intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti del presidente e di un giocatore della società avversaria", la Fiorentina. (ANSA).