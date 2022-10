Concussione e peculato, arrestato provveditore studi di Sondrio

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - La Guardia di Finanza di Sondrio, nella mattinata di oggi, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale del capoluogo valtellinese nei confronti del provveditore agli studi di Sondrio, Fabio Molinari, nell'ambito dell'indagine avviata a gennaio dalla GdF con il coordinamento della locale Procura, guidata da Piero Basilone. In una nota, il procuratore Basilone ha spiegato che le ipotesi di reato al vaglio sono concussione, peculato, indebita induzione e turbata libertà degli incanti. Al centro dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari Molinari la presunta distrazione di fondi pubblici, per scopi non scolastici, l'ingaggio di stagisti e il reclutamento di personale docente da parte di alcuni presidi e altro. L'indagine della Finanza di Sondrio prosegue. (ANSA).