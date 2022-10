Salute: "staffetta rosa" per la prevenzione tumori femminili

(ANSA) - PAVIA, 03 OTT - Una "staffetta in rosa" per dare il via ad un mese di iniziative, promosse dall'Ats di Pavia, per la prevenzione dei tumori femminili e la sensibilizzazione agli screening oncologici. La corsa si terrà domani, martedì 4 ottobre, e sarà riservata agli "addetti ai lavori" di Ats e ad alcune associazioni del territorio: dallo stadio "Fortunati" di Pavia giungerà fino al Comune di Casarile (Milano), per poi arrivare a Milano a piazza Città di Lombardia.

Oltre ad Ats, collaborano all'organizzazione della staffetta diversi Comuni (Pavia, Borgarello, Certosa, Vellezzo Bellini e Giussago), l'Università di Pavia (con il Lama: il Laboratorio di attività motoria adattata) e diverse associazioni del territorio (Associazione giovani adulti diabetici, Avis provinciale di Pavia, Gruppo di cammino di Certosa). Gli altri eventi del mese di ottobre vedranno coinvolti anche i Comuni di Voghera, Gambarana e Suardi, oltre alle associazioni Ados, Lilt ed Europa Donna.

Si proseguirà giovedì 6 ottobre con l'evento "Corri e cammina in rosa", con partenza in serata alle 19 dalla centrale Piazza Duomo di Voghera (Pavia): gli operatori di Ats saranno presenti con materiale informativo. Domenica 23 ottobre si replicherà anche la "Camminata in rosa", che nella sua prima edizione del mese di giugno ha riscosso un grande successo: il ritrovo è fissato alle 8 allo stadio "Fortunati" di Pavia, l'arrivo è previsto intorno alle 11 al Comune di Certosa (Pavia). Domenica 30 ottobre, alle 20.30 alla Pro Loco di Gambarana (Pavia), è prevista la prima tappa del "Tour per la Prevenzione degli Screening Oncologici".

"Diffondere la cultura della prevenzione è uno degli strumenti più importanti nella lotta contro i tumori e le malattie cronico-degenerative - sottolinea Lorella Cecconami, direttore generale di Ats Pavia -. Gli eventi e le iniziative in programma in ottobre, il mese tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, puntano a ribadire che la prevenzione è rivolta a tutta la popolazione, uomini e donne, di tutte le fasce d'età". (ANSA).