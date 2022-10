Industria: acciaierie e fonderie Brescia alleate contro CO2

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - E' nata Green Metals Brescia. la nuova alleanza - a cui hanno aderito 13 acciaierie, fonderie e industrie di alluminio - che punta a decarbonizzare l'industria sidermetallurgica bresciana attraverso la sostituzione del gas naturale con carburanti verdi prodotti localmente.

Il progetto è stato presentato in occasione di Futura Expo ed è nato in seno allo studio sulla decarbonizzazione dell'industria Hard-to-Abate Italiana condotto da Interconnector Italia e Boston Consulting Group (BCG). L'iniziativa apporterà un abbattimento delle emissioni di anidride carbonica pari a 180mila tonnellate annue entro il 2030, pari alle emissioni residenziali di una città delle dimensioni di Brescia.

Si stima un risparmio di 160 milioni all'anno sulle importazioni di gas naturale dall'estero e investimenti sul territorio per 150-200 milioni finalizzati alla creazione di sinergie durature tra il comparto sidermetallurgico e quello agricolo. (ANSA).