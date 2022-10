Milano: Fontana, su Area B impossibile dialogo con Comune

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - "Abbiamo cercato di dialogare con il Comune di Milano almeno per rinviare una scelta che in questo periodo di grave crisi economica renderà ancor più difficile la vita dei cittadini. Ma, incomprensibilmente, non c'è stato nulla da fare": è quanto scrive su Facebook il presidente della Lombardia Attilio Fontana tornando a criticare le nuove limitazioni al traffico che partiranno domani a Milano.

"Domani scattano i divieti per l'accesso nell'Area B di Milano - ha aggiunto Fontana - E diciamo subito, a scanso di equivoci, che Regione Lombardia non c'entra assolutamente niente con questa decisione, che non condividiamo, soprattutto nei tempi e nei modi. Decine di migliaia di macchine e furgoni - ha concluso - non potranno più accedere in città per una decisione presa esclusivamente dall'Amministrazione comunale di centrosinistra". (ANSA).