Lombardia: Renzi, imbarazzante manfrina interna al c.destra

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - "E' una discussione imbarazzante tutta interna al centrodestra". Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interviene così sul caso Lombardia arrivando al Superstudio di Milano.

"Non si è mai visto un presidente di Regione litigare con il suo vicepresidente la settimana dopo che hanno vinto le elezioni politiche - aggiunge l'ex premier - Insieme a Calenda e agli iscritti lombardi di Azione e Italia Viva decideremo cosa fare.

Per ora mi sembra una manfrina interna al centrodestra".

"Moratti è stata presidente della Rai, ha fatto il ministro, ha sicuramente migliorato la situazione sanitaria in Lombardia, messa male nei mesi della pandemia - conclude Renzi - ma ogni giudizio sarà preso dopo la formazione del governo, quando inizieremo ad occuparci delle regionali". (ANSA).